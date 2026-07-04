На определение рыночной стоимости АО «Комиавиатранс» потратят 5 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На определение рыночной стоимости АО «Комиавиатранс» планируют потратить 5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Заказчиком стала Дирекция по содержанию казенного имущества Коми. Она подчиняется республиканскому Министерству имущественных и земельных отношений. Начальная цена контракта составляет 5 млн рублей. Деньги на оценку стоимости предприятия выделят из бюджета Коми. Торги состоятся 16 июля.

Подрядчик должен будет оценить рыночную стоимость АО «Комиавиатранс» с целью приватизации. Речь идет о 100% акций предприятия, которые принадлежат Минимущества, а также 262 объекта недвижимости общей площадью 3,7 млн квадратных метров.