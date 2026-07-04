На уничтожение борщевика вдоль региональных дорог Коми потратят 2 млн рублей Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

На уничтожение борщевика вдоль региональных дорог Коми планируют потратить почти 2 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Уничтожать борщевик вдоль дорог регионального или межмуниципального значения собираются в 2026 году. Начальная цена контракта составляет 1,98 млн рублей. Площадь обработки составят 900 тысяч квадратных метров. Работы собираются выполнить в Сыктывкаре, а также в Сыктывдинском, Сысольском, Прилузском, Койгородском и Усть-Вымском районах. Работы собираются выполнить до 1 августа.