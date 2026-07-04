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НовостиОбщество4 июля 2026 9:00

На уничтожение борщевика вдоль региональных дорог Коми потратят 2 млн рублей

Работы выполнят в шести муниципалитетах
Источник:kp.ru
На уничтожение борщевика вдоль региональных дорог Коми потратят 2 млн рублей

На уничтожение борщевика вдоль региональных дорог Коми потратят 2 млн рублей

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

На уничтожение борщевика вдоль региональных дорог Коми планируют потратить почти 2 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Уничтожать борщевик вдоль дорог регионального или межмуниципального значения собираются в 2026 году. Начальная цена контракта составляет 1,98 млн рублей. Площадь обработки составят 900 тысяч квадратных метров. Работы собираются выполнить в Сыктывкаре, а также в Сыктывдинском, Сысольском, Прилузском, Койгородском и Усть-Вымском районах. Работы собираются выполнить до 1 августа.