В Сыктывкаре иномарка врезалась в столб и забор: пострадал водитель

Фото: Госавтоинспекция Коми

В пятницу, 3 июля, в Сыктывкаре BMW X5 врезался в опору ЛЭП и забор, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла около 20.50. Мужчина 1988 года рождения ехал за рулем BMW X5 по улице Тентюковской со стороны Крупской в сторону Громова. Напротив дома №15 водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка врезалась в столб. Далее легковушка протаранила забор около дома №15.

В результате ДТП пострадал водитель BMW. Мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы позвоночника и грудной клетки, а также рану тыльной поверхности стопы. Кроме того, под вопросом закрытый перелом костей правой стопы. Пострадавшего увезли в больницу. Водитель получил права в 2007 году.