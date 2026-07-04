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НовостиПроисшествия4 июля 2026 11:00

Бастрыкину доложат по делу об отравлении посетителей пиццерии в Сыктывкаре

Люди попали в больницу
Источник:kp.ru
Бастрыкину доложат по делу об отравлении посетителей пиццерии в Сыктывкаре

Бастрыкину доложат по делу об отравлении посетителей пиццерии в Сыктывкаре

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств отравления посетителей одной из сыктывкарских пиццерий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, сыктывкарцы сделали заказ в одной из пиццерий. После этого они попали в больницу с симптомами кишечной инфекции. Следственный комитет завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура начала проводить проверку.

Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела. Руководителю Следкома также сообщат об установленных обстоятельствах происшествия.