Бастрыкину доложат по делу об отравлении посетителей пиццерии в Сыктывкаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств отравления посетителей одной из сыктывкарских пиццерий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, сыктывкарцы сделали заказ в одной из пиццерий. После этого они попали в больницу с симптомами кишечной инфекции. Следственный комитет завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура начала проводить проверку.

Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела. Руководителю Следкома также сообщат об установленных обстоятельствах происшествия.