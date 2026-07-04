В Коми опрокинулась иномарка: пострадали две девушки

Фото: Госавтоинспекция Коми

В пятницу, 3 июля, под Сосногорском автомобиль Kia Rio съехал в кювет и опрокинулся, в результате чего пострадали две девушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла около 11.40. Молодой человек 2004 года рождения ехал за рулем Kia по улице Лесной со стороны автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар в сторону села Усть-Ухта. В районе дома №18 водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала с дороги в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали две пассажирки легковушки. Девушка 2001 года рождения получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибленные раны верхнего левого века и спинки носа. Кроме того, под вопросом перелом носа. Пострадавшую увезли в больницу.

У девушки 2006 года рождения диагностировали черепно-мозговую травму и ссадины. Кроме того, под вопросом сотрясение мозга. Госпитализация пассажирке не потребовалась.