В Коми майнер похитил электричества на 6 млн рублей: его будут судить

Похитивший электричества на 6 млн рублей майнер из Коми пойдет под суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывдинском районе 39-летнего жителя села Зеленец обвиняют в причинение имущественного ущерба на сумму почти 6 млн рублей путем обмана при отсутствии признаков хищения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Мужчина оборудовал в помещении на своем участке шумоизоляцию и систему охлаждения. Минуя прибор учета, житель Коми подключил 88 единиц майнингового оборудования. За период с августа 2025 года по февраль 2026 года фигурант потребил более 3,4 млн кВтч электроэнергии. Сумма ущерба составила почти 6 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину. Он частично возместил ущерб, заплатив 2 млн рублей.

«На принадлежащие обвиняемому технические устройства для майнинга и земельный участок общей стоимостью 4 млн рублей наложен арест», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направили в Сыктывдинский районный суд.