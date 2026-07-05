В Коми столкновение электросамоката с пешеходом закончилось двумя пострадавшими

Вечером 4 июля в Сыктывкаре произошло ДТП с участием электросамоката, в результате которого пострадали два человека.
По предварительным данным, около 21:15 мужчина 1983 года рождения, управлявший электросамокатом, двигался по правому краю проезжей части улицы 40 лет Коми АССР. Во время движения он совершил наезд на пешехода.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получил пешеход — мужчина 2006 года рождения. Пострадал и сам водитель электросамоката, ему также потребовалась медицинская помощь.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.