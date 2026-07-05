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НовостиПроисшествия5 июля 2026 7:55

В Коми столкновение электросамоката с пешеходом закончилось двумя пострадавшими

Оба участника ДТП были доставлены с травмами различной степени тяжести
Источник:kp.ru
Авария произошла вечером 4 июля на улице 40 лет Коми АССР

Авария произошла вечером 4 июля на улице 40 лет Коми АССР

Вечером 4 июля в Сыктывкаре произошло ДТП с участием электросамоката, в результате которого пострадали два человека.

По предварительным данным, около 21:15 мужчина 1983 года рождения, управлявший электросамокатом, двигался по правому краю проезжей части улицы 40 лет Коми АССР. Во время движения он совершил наезд на пешехода.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получил пешеход — мужчина 2006 года рождения. Пострадал и сам водитель электросамоката, ему также потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.