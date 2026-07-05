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НовостиОбщество5 июля 2026 7:59

На Тентюковском кладбище нашли останки пяти человек, расстрелянных в 1937 году

Экспертиза должна помочь установить личности погибших и обстоятельства их захоронения
Источник:kp.ru
Специалисты обнаружили останки пяти человек из 13 предполагаемых захоронений

Специалисты обнаружили останки пяти человек из 13 предполагаемых захоронений

В Сыктывкаре завершился полевой этап археологических работ на Тентюковском кладбище, где предположительно захоронены жертвы политических репрессий 1937 года. Как сообщили в Сыктывкарской епархии, раскопки удалось завершить раньше запланированного срока.

Специалисты обследовали участок, на котором предполагалось обнаружить останки 13 человек, расстрелянных по «делу Священной дружины». В ходе работ были найдены останки пяти человек. Их извлекли, задокументировали и направили на антропологическую и историческую экспертизу.

Исследователи не исключают, что останки остальных восьми человек могли быть перенесены в другие места в годы репрессий. Поиск возможных мест захоронения продолжится.

В епархии подчеркнули, что найденные останки не могут быть признаны святыми мощами без соответствующих исторических и канонических подтверждений. После завершения раскопок кресты на месте захоронения были возвращены на прежние места.