На Тентюковском кладбище нашли останки пяти человек, расстрелянных в 1937 году

Специалисты обнаружили останки пяти человек из 13 предполагаемых захоронений

В Сыктывкаре завершился полевой этап археологических работ на Тентюковском кладбище, где предположительно захоронены жертвы политических репрессий 1937 года. Как сообщили в Сыктывкарской епархии, раскопки удалось завершить раньше запланированного срока.

Специалисты обследовали участок, на котором предполагалось обнаружить останки 13 человек, расстрелянных по «делу Священной дружины». В ходе работ были найдены останки пяти человек. Их извлекли, задокументировали и направили на антропологическую и историческую экспертизу.

Исследователи не исключают, что останки остальных восьми человек могли быть перенесены в другие места в годы репрессий. Поиск возможных мест захоронения продолжится.

В епархии подчеркнули, что найденные останки не могут быть признаны святыми мощами без соответствующих исторических и канонических подтверждений. После завершения раскопок кресты на месте захоронения были возвращены на прежние места.