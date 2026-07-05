В Коми за сутки произошли два пожара из-за неосторожного обращения с огнем

Оба возгорания были оперативно ликвидированы пожарными

а минувшие сутки в Коми пожарные ликвидировали два возгорания, предварительной причиной которых стало неосторожное обращение с огнем.

Первый пожар произошел в селе Усть-Цильма на улице Батманова, где загорелся частный жилой дом. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Еще один пожар произошел в селе Парч. Там огонь охватил нежилой дом на улице Сельской. Площадь возгорания составила 49 квадратных метров.

По предварительным данным, в обоих случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.