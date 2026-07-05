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НовостиОбщество5 июля 2026 12:13

В Сыктывкаре кондуктор задавила пассажирку после падения

В маршрутном автобусе Сыктывкара травмировалась 74-летняя женщина
Источник:kp.ru
Фото: ГАИ Коми

Фото: ГАИ Коми

Сыктывкаре пожилая женщина получила травмы во время поездки в маршрутном автобусе. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Коми.

Инцидент произошел вечером 4 июля около 18:50. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №24 в сторону Верхнечовского кладбища, в районе дома №100/3 по улице 2-й Промышленной допустил падение кондуктора на пассажирку в салоне.

В результате происшествия женщина 1951 года рождения получила ушиб грудной клетки. Госпитализация ей не потребовалась.