В Сыктывкаре кондуктор задавила пассажирку после падения

Фото: ГАИ Коми

Сыктывкаре пожилая женщина получила травмы во время поездки в маршрутном автобусе. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Коми.

Инцидент произошел вечером 4 июля около 18:50. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №24 в сторону Верхнечовского кладбища, в районе дома №100/3 по улице 2-й Промышленной допустил падение кондуктора на пассажирку в салоне.

В результате происшествия женщина 1951 года рождения получила ушиб грудной клетки. Госпитализация ей не потребовалась.