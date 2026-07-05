Выпускники Коми смогут пересдать ЕГЭ 8 и 9 июля

В прошлом году благодаря пересдаче в Коми появился первый мультистобалльник

Школы Коми начали принимать заявления от выпускников, желающих пересдать ЕГЭ. Экзамены пройдут 8 и 9 июля в рамках всероссийских «президентских дней», сообщили в Минобрнауки региона.

Подать заявление можно не позднее чем за два дня до испытаний — до 6 и 7 июля в зависимости от выбранного предмета. Пересдать экзамен имеют право только выпускники этого года.

Улучшить результат можно лишь по одному предмету. При этом предыдущий балл будет аннулирован, а действительным станет только новый. Если пересдать экзамен не удастся, следующая возможность появится только через год. К повторной сдаче не допустят выпускников, удаленных с экзамена за нарушения.

В Минобрнауки напомнили, что в прошлом году благодаря пересдаче в Коми появился первый мультистобалльник. Выпускник ухтинского лицея № 1 Дмитрий Сапачев улучшил результат по профильной математике с 90 до 100 баллов, а также получил максимальный балл по физике. Всего в 2025 году три выпускника региона смогли повысить свои результаты до 100 баллов.