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НовостиПроисшествия5 июля 2026 13:59

Два человека получили травмы в ДТП на перекрестке в Коми

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести
Источник:kp.ru
Фото: ГАИ Коми

Фото: ГАИ Коми

Вечером 4 июля в Коми произошло ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ, в результате которого пострадали два человека.

По предварительным данным, около 22:30 водитель одного из автомобилей, двигаясь по улице 30 лет Октября, на регулируемом перекрестке с улицей Юбилейной при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному автомобилю. В результате произошло столкновение.

Травмы различной степени тяжести получил водитель второго автомобиля ВАЗ — мужчина 2005 года рождения. Также пострадала пассажирка этой машины — женщина 2000 года рождения.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.