Два человека получили травмы в ДТП на перекрестке в Коми

Фото: ГАИ Коми

Вечером 4 июля в Коми произошло ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ, в результате которого пострадали два человека.

По предварительным данным, около 22:30 водитель одного из автомобилей, двигаясь по улице 30 лет Октября, на регулируемом перекрестке с улицей Юбилейной при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному автомобилю. В результате произошло столкновение.

Травмы различной степени тяжести получил водитель второго автомобиля ВАЗ — мужчина 2005 года рождения. Также пострадала пассажирка этой машины — женщина 2000 года рождения.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.