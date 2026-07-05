Жители Емвы пожаловались на грязную воду: Бастрыкин потребовал доклад

Глава СК России потребовал доложить о ходе расследования и принимаемых мерах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь взял на контроль ситуацию с качеством питьевой воды в Емве. Поводом стали публикации в СМИ и интернете, в которых жители города жалуются на многолетние проблемы с водоснабжением.

По словам местных жителей, вода поступает в дома с примесями и неестественным цветом, из-за чего использовать ее для питья невозможно. При этом, как сообщается, решение суда о строительстве очистных сооружений до сих пор не исполнено, а подвоз питьевой воды не организован. Многочисленные обращения граждан, по их словам, не принесли результата.

Ранее Александр Бастрыкин уже поручал разобраться в ситуации. В Следственном управлении СК России по Республике Коми несколько раз возбуждали уголовные дела, однако впоследствии эти решения отменялись надзорным органом. В настоящее время следователи вновь возбудили уголовное дело.

Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Коми Михаилу Нибаракову представить доклад о ходе расследования и принимаемых мерах. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.