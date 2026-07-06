Два циклона принесут в Коми грозы, ливни и жару до +30 градусов

Синоптики предупреждают о грозах, ливнях и порывах ветра до 22 м/с

На предстоящей рабочей неделе, с 6 по 10 июля, погода в Коми будет формироваться под влиянием сразу двух циклонов. Один атмосферный вихрь придет с запада вместе с активными фронтами, второй будет смещаться на север вдоль Урала.

Несмотря на неустойчивую атмосферную ситуацию, в регионе ожидается по-летнему теплая погода. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а в Предуралье местами — до +30.

Однако спокойной неделю назвать нельзя. Синоптики прогнозируют дожди различной интенсивности, местами сильные ливни, грозы, а локально возможен град.

Во время гроз ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 15–22 метров в секунду. Жителям Коми рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и отдыха на природе.