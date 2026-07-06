В школах и вузах Коми планируют развивать экологическое образование

В Коми обсудили внедрение экообразования на всех уровнях обучения

В Коми планируют развивать системное экологическое образование в школах, колледжах и вузах. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона по итогам встречи депутата Госдумы Марии Бутиной с заместителем министра науки и высшего образования России Ольгой Петровой.

Во время встречи Мария Бутина предложила включить экологическое образование в программы обучения на всех уровнях. Инициатива получила поддержку со стороны федерального ведомства.

По информации Минобрнауки Коми, Ольга Петрова выразила готовность посетить республику и провести установочное совещание с представителями образовательной сферы для обсуждения дальнейшей реализации проекта.

Предполагается, что одним из инструментов развития экологического просвещения станет партийный проект «Чистая страна», который позволит объединить региональные инициативы с федеральной экологической повесткой.