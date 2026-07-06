Открытие городского пляжа в Сыктывкаре снова перенесли

В администрации города объяснили задержку высоким уровнем воды в реке.

Открытие главного городского пляжа в Сыктывкаре вновь откладывается. Как сообщили в администрации города, начать работу зона отдыха пока не может из-за высокого уровня воды в реке и неблагоприятных погодных условий. Изначально открыть пляж планировали во второй половине июня. Однако пока водолазы не могут обследовать дно Вычегды, поскольку уровень воды остается слишком высоким.

Кроме того, перед открытием необходимо провести лабораторные исследования воды и получить заключение о ее безопасности. Только после выполнения всех обязательных процедур пляж станет доступен для посетителей.

По данным Коми ЦГМС, температура воды в реке Вычегде у Сыктывкара сейчас составляет +18,2 градуса.