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НовостиОбщество5 июля 2026 6:30

В Коми определили подрядчика для санитарной авиации

В торгах участвовала только одна компания
Источник:kp.ru
Перевозки пациентов и врачей будут выполняться самолетом на расстояние до 800 километров

Перевозки пациентов и врачей будут выполняться самолетом на расстояние до 800 километров

В Коми завершился аукцион по выбору подрядчика, который будет выполнять санитарные авиаперевозки пациентов и медицинских работников. Об этом сообщает агентство «Комиинформ».

На оказание услуг санитарной авиации с использованием самолета из регионального бюджета выделили 42,2 миллиона рублей. Перевозки планируется осуществлять на расстояние до 800 километров.

Согласно данным портала госзакупок, участие в торгах приняла только одна компания. Ее заявка соответствовала всем установленным требованиям, а выполнить работы организация согласилась по начальной цене контракта.

На момент публикации имя подрядчика в материалах закупки не раскрывается. Контракт предусматривает выполнение санитарных авиаперевозок для оказания медицинской помощи жителям региона.