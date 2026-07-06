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НовостиПроисшествия6 июля 2026 7:17

В Коми столкнулись мопед и Kia JD: пострадал 16-летний подросток

В ДТП с Kia в Коми пострадал 16-летний подросток
Источник:kp.ru
Фото: Госавтоинспекция Коми

Фото: Госавтоинспекция Коми

В воскресенье, 5 июля, в Сосногорске столкнулись мопед «Альфа» и автомобиль Kia JD, в результате чего пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 19:50. 16-летний подросток ехал на мопеде по улице Гоголя со стороны Зои Комсмодемьянской в сторону Горького. На перекрестке с улицей Быкова водитель не уступил дорогу Kia. В итоге транспортные средства столкнулись. За рулем легковушки находился водитель 1978 года рождения.

В результате ДТП пострадал юноша, управлявший мопедом. Подросток получил закрытый перелом ключицы. Пострадавшего увезли в больницу.