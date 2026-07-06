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НовостиПроисшествия6 июля 2026 11:28

В Сыктывкаре горела квартира: погибла 71-летняя женщина

МЧС: 71-летняя женщина погибла в результате пожара в квартире в Сыктывкаре
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 5 июля, в Сыктывкаре горела квартира, в результате чего погибла 71-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Трагедия произошла улице Островского. В одном из домов загорелась квартира. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 110 квадратных метров.

«В результате пожара погибла 71-летняя женщина», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что были спасены два человека, еще 10 эвакуировались. На месте происшествия работали 18 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

«Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования», – говорится в сообщении.