В Сыктывкаре и семи районах ожидаются грозы и град

В восьми муниципалитетах Коми ожидаются грозы и град 6 и 7 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник и вторник, 6 и 7 июля, в восьми муниципалитетах Коми ожидаются грозы и град. Об этом сообщает ЦГМС республики.

По данным синоптиков, погода испортится в шесть вечера в понедельник. В Коми местами ожидаются грозы, ливни и град. В регионе усилится юго-восточный и южный ветер. Синоптики прогнозируют порывы до 15-20 м/с. Такая погода сохранится до полуночи вторника.

Непогода затронет Сыктывкар, а также Княжпогостский, Усть-Вымьский, Сыктывдинский, Корткеросский, Койгородский, Усть-Куломский и Троицко-Печорский районы.