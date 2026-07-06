В Коми завели дело о ДТП с погибшим ребенком: расследование контролирует прокуратура

Фото: Госавтоинспекция Коми

Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара контролирует расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибли женщина и девочка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в воскресенье, 5 июля на 24-м километре объездной дороги. 32-летний водитель автомобиля «Лада Веста» ехал со стороны Човского промузла в сторону Эжвинского района. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Ceed. За рулем корейского авто находилась женщина 1992 года рождения. После удара иномарка съехала в кювет. В результате ДТП погибли водитель Kia и ее пассажирка 2015 года рождения.

Возбуждено уголовное дело. В прокуратуре уточнили, что речь идет о статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Прокуратура контролирует ход расследование, а также ход выяснение обстоятельств ДТП.