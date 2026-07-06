Стрелок-санитар из Княжпогостского района погиб в зоне СВО

Василий Козлов заключил контракт в августе 2024 года и погиб через месяц в зоне спецоперации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Княжпогостского района Коми Анатолий Немчинов опубликовал на своей странице в социальной сети сообщение о гибели земляка в ходе специальной военной операции. Речь идет о Василии Козлове.

Известно, что боец подписал контракт с Министерством обороны в августе 2024 года. Служил он в мотострелковом батальоне, где занимал должность стрелка-санитара. Спустя месяц, 28 сентября, военнослужащий погиб.

Прощание с ним состоялось в населенном пункте Туръя.