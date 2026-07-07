Прокуратура помогла жителю Печоры взыскать с дроппера 275 тысяч рублей

После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение

Печорская межрайонная прокуратура добилась через суд взыскания 275 тысяч рублей в пользу местного жителя, ставшего жертвой телефонных мошенников.

Как установили в ходе расследования уголовного дела, неизвестный, представившись сотрудником банка, убедил потерпевшего перевести сбережения на указанный банковский счет. Позже выяснилось, что его владелец передал реквизиты своей карты третьим лицам за денежное вознаграждение, став так называемым дроппером.

Для защиты прав потерпевшего прокуратура обратилась в Первомайский районный суд Новосибирска с иском о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. После вступления решения в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.