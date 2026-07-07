Житель Воркуты получил условный срок за найденную в банкомате банковскую карту

Суд назначил виновному девять месяцев лишения свободы условно

В Воркуте суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, который воспользовался чужой банковской картой, оставленной владельцем в банкомате.

Как установил суд, в мае 2025 года мужчина обнаружил карту с функцией бесконтактной оплаты и вместо того, чтобы вернуть ее владельцу, начал оплачивать ею покупки в магазинах и на автозаправочных станциях. Общая сумма ущерба составила почти 16 тысяч рублей.

Во время судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину. Он добровольно возместил потерпевшему материальный ущерб, а также выплатил компенсацию морального вреда.

Воркутинский городской суд признал мужчину виновным в краже с банковского счета и назначил ему 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.