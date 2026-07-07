Пьяная жительница Печоры угнала такси и застряла в сугробе

Приговор о штрафе в 50 тысяч рублей вступил в законную силу

Верховный суд Коми оставил без изменения приговор 33-летней жительнице Печоры, осужденной за неправомерное завладение автомобилем такси.

Как установил суд, ранним утром 4 января 2026 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, села в такси после посещения ресторана. Когда водитель ненадолго вышел из автомобиля, она пересела за руль, проехала несколько метров и врезалась в сугроб.

В суде подсудимая полностью признала вину. Печорский городской суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Защита попыталась обжаловать приговор, попросив прекратить уголовное дело в связи с примирением с владельцем автомобиля. Однако Верховный суд Коми согласился с позицией прокуратуры и указал, что управление автомобилем в состоянии опьянения представляет повышенную общественную опасность. В результате приговор оставили без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.