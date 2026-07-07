В Сыктывкаре посетителя бара задержали после порчи бильярдного стола

После отказа оплатить ущерб персонал заведения вызвал Росгвардию

В Сыктывкаре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали посетителя одного из баров, отказавшегося возместить ущерб, причиненный заведению.

Как сообщили в ведомстве, экипаж прибыл по сигналу тревожной кнопки. На месте выяснилось, что один из посетителей пролил алкогольный напиток на бильярдный стол, из-за чего было повреждено игровое полотно.

По правилам заведения мужчине предложили компенсировать причиненный ущерб в размере 3 тысяч рублей, однако он отказался это сделать. После возникновения конфликта сотрудники бара вызвали Росгвардию. Нарушителя задержали и доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.