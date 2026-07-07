Пообещали компенсацию за опасное лекарство: в Коми женщина перевела мошенникам 2,6 млн рублей

Мошенники украли у жительницы Коми более 2,6 млн рублей Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у жительницы Ухты 1952 года рождения более 2,6 млн рублей под видом выплаты компенсации за опасное лекарство. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинке позвонил неизвестный и представился следователем. Собеседник заявил, что лекарство, заказанное горожанкой, является ядовитым веществом. Звонивший убедил женщину написать заявление на производителя медикаментов и отправить его по почте. Позднее жительнице Коми сообщили, что ее заявление одобрено и назначена дата судебного заседания.

«Ввиду плохого самочувствия потерпевшая отказалась от личного присутствия в суде, после чего ей пришло «решение» о присуждении денежной компенсации за причиненный вред здоровью в размере 15 млн рублей», – говорится в сообщении.

Женщине сообщили, что выплата будет произведена через Центральный банк. Под диктовку мошенников жительница Коми открыла банковский счет. Далее «следователь» пояснил, что перевод денег был оформлен неверно, и это влечет уголовную ответственность.

«Звонивший потребовал выполнять все его указания, в том числе переводить личные сбережения.

Когда у пенсионерки закончились накопления, злоумышленники потребовали изыскать еще деньги. Тогда она осознала, что все это время общалась с аферистами, и прекратила диалог», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело.