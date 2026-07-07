В Сыктывкаре двое 17-летних подростков торговали наркотиками: их будут судить

В Сыктывкаре двое 17-летних подростков пойдут под суд за наркоторговлю Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре двоих 17-летних местных жителей обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В мае подростки купили наркотик. Они расфасовали запрещенное вещество по пакетикам и разместили закладки в Сыктывкаре. Таким образом юноши хотели продать наркотики. Однако их задержали полицейские. Правоохранители изъяли наркотики из незаконного оборота.

«Кроме того, выявлен факт незаконного сбыта одним из фигурантов наркотического средства своей знакомой, в связи с чем ему предъявлено обвинение», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что уголовное дело планируют направить в суд.