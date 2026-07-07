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НовостиПроисшествия7 июля 2026 12:30

В Коми бизнесмен не платил зарплату сотруднику: его будут судить

В Коми задолжавший сотруднику 60 тысяч рублей бизнесмен пойдет под суд
Источник:kp.ru
В Коми задолжавший сотруднику 60 тысяч рублей бизнесмен пойдет под суд

В Коми задолжавший сотруднику 60 тысяч рублей бизнесмен пойдет под суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Куломском районе Коми индивидуального предпринимателя обвиняют в невыплате заработной платы сотруднику. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Фигурант больше двух месяцев полностью не выплачивал зарплату сотруднику за март 2025 года. Кроме того, бизнесмен своевременно не произвел окончательный расчет. Таким образом коммерсант задолжал работнику более 60 тысяч рублей. Деньги у предпринимателя были, но он тратил их на другие цели.

Было возбуждено уголовное дело. Фигурант погасил долг. Кроме того, бизнесмен выплатил компенсацию за задержку выплат.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.