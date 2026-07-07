Суд в Сыктывкаре обязал заплатить пенсионерке компенсацию проезда к месту отдыха

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Суд в Сыктывкаре обязал заплатить 66-летней местной жительнице компенсацию проезда к месту отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Женщина обратилась в уполномоченный орган ч заявлением о возмещении расходов на автобусные билеты из Сыктывкара в Чебоксары. Однако жительнице Коми отказали. Дело в том, что автобусный рейс был заказным.
Прокурор обратился с иском в суд. В пользу пенсионерки взыскали 4 700 рублей.
«После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение», – говорится в сообщении.