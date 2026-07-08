Власти Коми ответили на жалобы о состоянии санатория «Лозым»

Новый спортивный линолеум уже закуплен, а ремонт зала настольных игр продолжается

Власти Коми прокомментировали обращения жителей, связанные с состоянием санатория «Лозым» в Сыктывдинском районе. По словам заместителя председателя правительства региона Натальи Якимовой, учреждение продолжает работать в штатном режиме, а вопросы безопасности и качества оказываемых услуг находятся на контроле.

Как отметила Наталья Якимова, санаторий полностью укомплектован квалифицированными специалистами, а медицинское оборудование исправно и используется в лечебном процессе. По данным администрации, случаев травматизма на территории учреждения не зафиксировано.

Вместе с тем по ряду вопросов уже приняты решения. Для благоустройства территории планируется завезти два КАМАЗа песка. До конца года демонтируют устаревшие игровые площадки и установят новый сертифицированный детский комплекс. Работы предполагается выполнить за счет внебюджетных средств, также готовится заявка на грант Главы Республики Коми.

Особое внимание жители обращали на состояние спортивного ангара. Власти подтвердили, что напольное покрытие износилось из-за интенсивной эксплуатации. Для его замены уже закуплен новый спортивный линолеум, монтаж которого начнется в ближайшее время.

Кроме того, в зале настольных игр продолжается плановый ремонт. На время работ доступ в помещение ограничен, однако спортивно-развлекательное оборудование перенесли в другое место, чтобы дети могли продолжить отдых и досуг.