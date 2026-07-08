Прокуратура Коми взяла на контроль подготовку Сыктывкара к отопительному сезону

Прокуратура заявила, что не допустит влияния споров между ресурсоснабжающими организациями на качество коммунальных услуг

Прокурор Коми Николай Егоров провел расширенное совещание, посвященное подготовке коммунальной инфраструктуры Сыктывкара к отопительному сезону 2026–2027 годов. В обсуждении приняли участие председатель правительства региона Дмитрий Братыненко, представители органов власти, администрации города и ресурсоснабжающих организаций.

Основной темой встречи стала подготовка объектов компании «Агро-Тепло», которая в минувший отопительный сезон допустила перебои с отоплением и горячим водоснабжением в микрорайоне Орбита. По итогам совещания участники выработали дополнительные меры, направленные на повышение надежности теплоснабжения и предотвращение коммунальных аварий предстоящей зимой.

Прокурор республики подчеркнул, что хозяйственные споры между ресурсоснабжающими организациями не должны отражаться на качестве коммунальных услуг и безопасности жителей в период максимальных зимних нагрузок. В прокуратуре сообщили, что устранение выявленных нарушений законодательства о теплоснабжении и подготовка объектов, эксплуатируемых компанией «Агро-Тепло», к новому отопительному сезону находятся на особом контроле надзорного ведомства.