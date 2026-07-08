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НовостиОбщество8 июля 2026 6:30

Прокуратура Коми взяла на контроль подготовку Сыктывкара к отопительному сезону

Особое внимание уделили работе компании «Агро-Тепло», к которой зимой возникали претензии у жителей Орбиты
Источник:kp.ru
Прокуратура заявила, что не допустит влияния споров между ресурсоснабжающими организациями на качество коммунальных услуг

Прокуратура заявила, что не допустит влияния споров между ресурсоснабжающими организациями на качество коммунальных услуг

Прокурор Коми Николай Егоров провел расширенное совещание, посвященное подготовке коммунальной инфраструктуры Сыктывкара к отопительному сезону 2026–2027 годов. В обсуждении приняли участие председатель правительства региона Дмитрий Братыненко, представители органов власти, администрации города и ресурсоснабжающих организаций.

Основной темой встречи стала подготовка объектов компании «Агро-Тепло», которая в минувший отопительный сезон допустила перебои с отоплением и горячим водоснабжением в микрорайоне Орбита. По итогам совещания участники выработали дополнительные меры, направленные на повышение надежности теплоснабжения и предотвращение коммунальных аварий предстоящей зимой.

Прокурор республики подчеркнул, что хозяйственные споры между ресурсоснабжающими организациями не должны отражаться на качестве коммунальных услуг и безопасности жителей в период максимальных зимних нагрузок. В прокуратуре сообщили, что устранение выявленных нарушений законодательства о теплоснабжении и подготовка объектов, эксплуатируемых компанией «Агро-Тепло», к новому отопительному сезону находятся на особом контроле надзорного ведомства.