В Коми после работникам выплатили более 10 млн рублей долгов по зарплате

Общая сумма погашенной задолженности превысила 10 миллионов рублей

В Усинске после вмешательства прокуратуры удалось полностью погасить задолженность по заработной плате перед работниками предприятия, находящегося в стадии банкротства.

Во время проверки соблюдения трудового законодательства прокуратура установила, что организация задолжала более 10 миллионов рублей 40 сотрудникам.

Для защиты прав работников прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании окончательного расчета при увольнении, а также других выплат, предусмотренных трудовым законодательством.

После принятых мер и исполнения судебных решений поступившие денежные средства были распределены в рамках исполнительных производств. В результате задолженность по заработной плате перед всеми работниками погасили в полном объеме.