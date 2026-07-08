В 12 районах Коми ожидаются грозы и сильный ветер

В 12 районах Коми ожидаются грозы, ливни и сильный ветер 8 июля Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 8 июля, в 12 районах Коми ожидаются грозы, ливни и сильный ветер. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми ожидается гроза, местами ливни. Синоптики прогнозируют южный и юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. При этом порывы будут достигать 15-17 м/с. Этот прогноз будет актуальным до шести вечера.

Непогода затронет Удорский, Княжпогостский, Ухтинский, Сосногорский. Троицко-Печорский, Усть-Цилемский, Ижемский, Вуктыльский, Печорский, Усинский, Интинский и Воркутинский районы.