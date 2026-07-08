В Коми пьяные водители устроили два ДТП: есть пострадавшие

Фото: Госавтоинспекция Коми

Во вторник, 7 июля, в Коми пьяные водители устроили два ДТП, в результате которых пострадали в общей сложности два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Первая авария произошла в Сосногорске около часа ночи. Пьяный мужчина 1994 года рождения ехал за рулем автомобиля «Лада Приора» ехал по автодороге Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. На 361-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого «Лада» съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал пассажир отечественного авто 1982 года рождения. Мужчина получил ушиб грудной клетки и перелом ребер справа. Кроме того, под вопросом закрытый перелом правой лопатки. Пострадавшего увезли в больницу. Водитель никогда не получал прав, но его 13 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Второе ДТП произошло в селе Ижма около четырех утра. Пьяный мужчина 1989 года рождения ехал за рулем ВАЗ-2115 ехал по улице Сосновой. Напротив дома №60 водитель не справился с управлением. Из-за этого легковушка наехал на бордюр.

В результате ДТП пострадала пассажирка 1987 года рождения. У нее диагностировали рваную рану локтя справа. Кроме того, под вопросом перелом. Госпитализация женщине не потребовалась. Водитель получил права в 2016 году. Ранее его 27 раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.