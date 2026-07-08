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НовостиПроисшествия8 июля 2026 11:04

Жителя Коми задержали за оправдание терроризма: его могут посадить на семь лет

Житель Коми может получить семь лет колонии за оправдание терроризма
Источник:kp.ru
Житель Коми может получить семь лет колонии за оправдание терроризма

Житель Коми может получить семь лет колонии за оправдание терроризма

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Сосногорска обвиняют в публичном оправдании терроризма в сети. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Коми.

Со своего аккаунта в Telegram житель Сосногорска не раз писал комментарии. Горожанин оправдывал и поддерживал действий украинского военизированного националистического объединения, которое признано террористическим и запрещено в России. Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Его заключили под стражу. Согласно законодательству, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.