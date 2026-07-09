17-летний житель Коми получил срок за пьяное смертельное ДТП

Суд назначил виновному два года воспитательной колонии и запретил управлять транспортом

Сыктывдинский районный суд вынес приговор 17-летнему подростку, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

Как установили следствие и суд, трагедия произошла в январе этого года в селе Палевицы. Несовершеннолетний, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на пешехода, который двигался по дороге во встречном направлении. От полученных травм мужчина погиб на месте.

В ходе расследования выяснилось, что подросток не имел водительских прав, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выбрал небезопасную скорость и не обеспечил должного контроля за движением автомобиля.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Также осужденный на два года лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, в пользу родственников погибшего взысканы компенсация морального вреда и расходы на погребение.