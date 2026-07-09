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НовостиОбщество9 июля 2026 6:00

Дроппера из Владимирской области обязали вернуть деньги женщине из Коми

Женщина перевела деньги мошенникам, рассчитывая заработать на инвестициях в криптовалюту
Источник:kp.ru
После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Прокуратура Сыктывкара помогла 61-летней местной жительнице вернуть деньги, которые она потеряла, став жертвой интернет-мошенников.

Как установили в надзорном ведомстве, в мае 2024 года пенсионерку убедили вложить средства в якобы прибыльную торговлю криптовалютой. Под предлогом дополнительного заработка женщина перевела 164 тысячи рублей, которые поступили на банковский счет 22-летнего жителя Владимирской области, выступившего дроппером.

Для защиты прав потерпевшей прокуратура обратилась в Сыктывкарский городской суд с иском о взыскании суммы ущерба и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд полностью удовлетворил требования. Дроппер уже вернул пенсионерке 164 тысячи рублей, а также обязан выплатить еще 60 тысяч рублей в качестве процентов. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.