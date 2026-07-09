В Коми почти 3 тысячи человек пострадали от укусов клещей с начала сезона

За последнюю неделю после укусов клещей к врачам обратились 106 человек

В Коми продолжается сезон активности клещей. За период с 1 июня по 7 июля за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 106 человек, в том числе девять детей.

Всего с начала сезона, который стартовал 29 марта, зарегистрировано 2975 обращений, из них 487 — дети. Этот показатель на 0,5 процента превышает средний многолетний уровень за последние пять лет.

Больше всего обращений зафиксировано в Сыктывкаре — 1100 случаев. Далее следуют Прилузский (332), Усть-Вымский (256), Усть-Куломский (215), Сысольский (201), Сыктывдинский (195), Княжпогостский (149), Корткеросский (128), Койгородский (102) и Троицко-Печорский (90) районы.

Из числа пострадавших 921 человек был привит против клещевого вирусного энцефалита. Противоклещевой иммуноглобулин получили 201 ребенок и 191 взрослый, еще 845 взрослым назначили йодантипирин.

По данным специалистов, чаще всего клещи присасывались на придомовых территориях — в 36,9 процента случаев. Еще 35,3 процента укусов произошли во время посещения лесов, охоты и рыбалки, а 25,1 процента — на дачных участках. Реже жители сталкивались с клещами в местах массового отдыха, во время сельскохозяйственных работ или за пределами региона.