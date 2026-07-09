Поездка из Сыктывкара в Кослан закончилась тяжелым ДТП: водитель пойдет под суд

Как выяснилось, за последний год автомобилиста более 16 раз штрафовали за превышение скорости

Житель Удорского района предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью пассажирки. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Республики Коми.

По версии следствия, авария произошла 25 мая 2025 года на автодороге Вогваздино — Яренск. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport не учел состояние дорожного покрытия, потерял управление, после чего внедорожник съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Одной из женщин был причинен тяжкий вред здоровью.

Следствие также установило, что незадолго до аварии водитель останавливался для замены заднего левого колеса. После ремонта в автомобиле появился посторонний стук, однако мужчина не стал выяснять причину неисправности и продолжил движение на высокой скорости. Спустя 5–7 километров он не справился с управлением.

Кроме того, выяснилось, что за последний год автомобилист более 16 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено в Усть-Вымский районный суд для рассмотрения по существу.