В Коми 11-летняя девочка переходила дорогу и попала под колеса иномарки

Фото: Госавтоинспекция Коми

В среду, 8 июля, в Сосногорске Renault Duster сбил 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла в 17.06 в поселке Нижний Одес. Мужчина 1964 года рождения ехал за рулем Renault по улице Ленина. Около дома №6 иномарка сбила ребенка 2015 года рождения. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая получила ушибы и ссадины задней поверхности грудной клетки, а также в области левого локтя. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

Водитель получил права в 1989 году. Его 10 раз привлекали к ответственности за нарушение правил движения.