В Коми приезжий захотел продажной любви и перевел мошенникам 63 тысячи рублей

В Коми мужчина отдал мошенникам 63 тысячи рублей за несостоявшееся свидание Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте 49-летний житель Костромской области отдал мошенникам 63 тысячи рублей под предлогом оказания интим-услуг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчина находился в Ухте в служебной командировке. Он решил найти спутницу для досуга. Для этого житель Костромской области написал в сети девушке. Далее с ним связалась представительница интим-салона. Собеседница потребовала 8 тысяч рублей в качестве предоплаты. Приезжий так и сделал. Далее женщина потребовала перевести еще 8,5 тысячи рублей в качестве залога. Эти деньги звонившая пообещала вернуть.

«В дальнейшем под различными предлогами злоумышленники выманили у потерпевшего еще 47 тысяч рублей, которые он занял у знакомых», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что мужчина попытался отказаться от платежей. Тогда жителю Костромской области начали угрожать проблемами. Возбуждено уголовное дело.