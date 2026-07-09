В Коми подросток передал данные карты другому человеку: его будут судить

В Коми подросток пойдет под суд за передачу данных карты другому человеку Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Вымском районе Коми 17-летнего местного жителя обвиняют в приобретении электронного средства платежа и предоставлении доступа к нему для осуществления неправомерных операций. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Подросток получил от знакомого полные данные карты, необходимые для дистанционного управления банковским счетом. Эти сведения юноша передал эти данные другому человеку для совершения незаконных операций. При этом житель Коми знал, что передача третьим лицам электронного средства платежа и доступа к нему запрещена.

Было возбуждено уголовное дело. Житель Коми признал свою вину. Он активно способствовал расследованию преступления. Уголовное дело планируют направить в суд.