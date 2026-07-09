В Коми женщину обвиняют в гибели восьми собак: ее хотят посадить на три года

Гособвинитель затребовал три года лишения свободы по делу гибели собак в Коми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Для жительницы Выльгорта, обвиняемой в гибели собак на передержке, запросили три года лишения свободы.

Как сообщалось ранее, с февраля по июнь 2025 года в Выльгорте женщина занималась передержкой чужих и содержание собственных животных. Уточняется, что речь идет о 22 собаках, пяти курицах и козы. В какой-то момент женщина перестала кормить питомцев. В результате восемь собак погибли, у других животных наступило истощение.

Было возбуждено уголовное дело. На суде женщина частично признала свою вину. Фигурантка пояснила, что не сказала хозяевам о болезни собак. Остальную часть вины обвиняемая не признала.

Экспертиза не подтвердило слова фигурантки о имеющейся у погибших собак болезни чумки. Причиной гибели животных стало лишение животных пищи и воды и доведение их до истощения. Суд огласит решение в четверг, 9 июля.