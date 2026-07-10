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НовостиПроисшествия10 июля 2026 5:00

В Коми в лобовом столкновении автомобилей погиб мужчина

В результате столкновения «Лады» и Citroen погиб водитель иномарки, еще пять человек получили травмы
Источник:kp.ru
В Коми в лобовом столкновении автомобилей погиб мужчина

В Коми в лобовом столкновении автомобилей погиб мужчина

В Княжпогостском районе Коми вечером 9 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, около 20:11 на 123-м километре автодороги Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар столкнулись автомобили «Лада» и Citroen.

В результате аварии водитель Citroen — мужчина 1992 года рождения — погиб на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Кроме того, травмы различной степени тяжести получили пять человек, среди которых трое несовершеннолетних. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.