В Коми в лобовом столкновении автомобилей погиб мужчина

В Княжпогостском районе Коми вечером 9 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, около 20:11 на 123-м километре автодороги Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар столкнулись автомобили «Лада» и Citroen.

В результате аварии водитель Citroen — мужчина 1992 года рождения — погиб на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Кроме того, травмы различной степени тяжести получили пять человек, среди которых трое несовершеннолетних. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.