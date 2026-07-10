В Коми столкнулись «Лада» и Citroen: погиб один человек, еще пятеро пострадали

Фото: Госавтоинспекция Коми

В четверг, 9 июля, в Княжпогостском округе Коми столкнулись «Лада Гранта» и Citroen ДонИнвест Орион-М, в результате чего погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Трагедия произошла в 20.10. Молодой человек 2008 года рождения ехал за рулем «Лады» по автодороге Сыктывкар – Ухта. На 123-м километре легковушка выехала на встречную полосу. Там отечественный автомобиль врезался в Citroen.

В результате ДТП погиб один человек. Водитель Citroen 1992 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи.

Кроме того, в аварии пострадали пять человек. У пассажирки 2012 года рождения диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытые переломы левого бедра и правого плеча, а также ушиб нижней челюсти слева. Ее увезли в больницу.

Также травмы получили четыре человека, находившиеся в «Ладе». Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб правого бедра, и перелом левого бедра, а также ушибленную рану левой голени. Госпитализирован.

Также в больницу попал пассажир 2009 года рождения, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом правого предплечья и рвано-резаная рана головы.

У пассажира «Лады» 2006 года рождения диагностированы резаные раны левой голени. Пассажир 2010 года рождения также отделался поверхностными ранами лба и ушибом левой кисти. Перелом – под вопросом.

Находившийся за рулем «Лады» мужчина получил водительское удостоверение в апреле 2026 года, за это время его шесть раз привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения.