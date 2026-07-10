В Коми дебошир разбил окно девушки, а потом сбил рогвардейца

В Коми дебошир на автомобиле сбил сотрудника Росгвардии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранее судимого 30-летнего жителя Печоры подозревают в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении правоохранителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел около дома по улице Советской. Житель Печоры выпивал с приятелями. В какой-то момент горожанин поссорился с девушкой. Подозреваемый кирпичом разбил стекло в ее окне.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Житель Коми завел свой автомобиль и поехал в сторону правоохранителей. Водитель сбил одного из силовиков. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта задержали. Его собираются заключить под стражу.