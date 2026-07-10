С начала года в Коми произошло 506 пожаров: погибли 24 человека

МЧС: 24 человека погибли в результате пожаров в Коми с начала 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в результате пожаров, которые произошли в Коми, погибли в общей сложности 24 человека. Об этом сообщил начальник республиканского главка МЧС Алексей Пахомович.

Руководитель ведомства рассказал, что с начала года в Коми потушили 506 техногенных пожаров. В результате этих происшествий погибли 24 человека. Кроме того, пострадал 13 человек. Травмы получили 12 взрослых и ребенок.

«Большинство возгораний зарегистрировано в жилом секторе», – рассказал Пархомович.