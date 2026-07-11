Абитуриенты Коми готовятся к поступлению в вузы через Госуслуги

В преддверии приёмной кампании в высшие учебные заведения жители республики в 2 раза увеличили активность на портале Госуслуг. Аналитики МегаФона связывают это с интересом школьников и их родителей к сервису онлайн-поступления в вузы страны. При этом наибольший интерес у выпускников вызывают университеты региона.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах — на данный момент один из возможных способов подачи документов в высшие учебные заведения страны. Большие данные оператора показывают, что чем ближе выпускные экзамены, тем чаще пользователи начинают изучать информацию по подаче документов, целевому обучению, подбору подходящего университета. Так, на сегодняшний день абитуриенты и их семьи используют на портале на 53% больше интернет-трафика, чем в начале года.

Среди выпускников Коми безусловным лидером остаётся Сыктывкарский государственный университет: на его официальный сайт приходится 74% локального трафика абонентов. Сразу за ним следуют Ухтинский государственный технический университет (11,5%) и Академия Госслужбы Коми (11%). Среди вузов, расположенных в других регионах, у местных старшеклассников востребованы МГТУ им. Н. Э. Баумана и Северный государственный медицинский университет. В свою очередь, учебными заведениями Сыктывкара часто интересуются молодёжь из Архангельской, Кировской, Вологодской областей, а также из Пермского края.

«Учитывая масштаб территории Коми и удалённость многих населённых пунктов, доступность приёмных комиссий в онлайне стала особенно важной для наших абитуриентов. Мы со своей стороны продолжаем расширять розничное присутствие, делая наши сервисы доступнее для жителей отдалённых районов. Оформить сим-карту с сервисами для учащихся, включая доступ к нейросетям, с текущего года можно также в почти двух сотнях магазинов «Магнит», работающих по всей республике, — рассказал Тарас Тимонин, руководитель по продажам на массовом рынке МегаФона в Республике Коми.

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