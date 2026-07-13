В Коми выросло производство молока, мяса и яиц

В Министерстве сельского хозяйства Коми сообщили о положительной динамике в агропромышленном комплексе республики. Как отметил министр Сергей Елдин, развитие животноводства по-прежнему остается одним из приоритетных направлений региональной экономики.

По итогам первых пяти месяцев года сельскохозяйственные организации увеличили производство основных видов продукции. Выпуск молока вырос на 1,5%, мяса — на 2,8%, а производство яиц показало наиболее заметный рост — 14,2%.

Кроме того, в регионе увеличилось поголовье крупного рогатого скота, включая коров. По словам Сергея Елдина, такие показатели свидетельствуют о стабильной работе агропромышленного комплекса и способствуют укреплению продовольственной независимости республики.